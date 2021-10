A Prefeitura de Formosa adere na próxima terça-feira (5), a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes. A campanha começa dia 5 de outubro e segue até o dia 31 de outubro de 2021. O Dia D acontece em 16 de outubro.Serão as seguintes vacinas: BCG, DTP, dTpa, dT, Febre Amarela, Hepatite A, Hepatite B, HPV, Meningocócica ACWY, Meningocócica C, Pentavalente, Pneumocócica 10, Poliomielite, Rotavírus, Tetra viral, Tríplice Viral e Varicela.Deverão portar os seguintes documentos: Cartão do SUS, Documentos pessoais e Cartão de Vacina.Os locais de vacinação serão todas as Unidades de Saúde da Família – USF e Núcleo de Vigilância Epidemiológica.