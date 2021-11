A Prefeitura de Formosa acaba de divulgar que as pessoas acima de 18 anos que já tenham completado 5 meses da aplicação da segunda dose ou dose única poderão se vacinar.





Confira:





⚠️ ATENÇÃO!! ⚠️Pessoas de 18 anos acima que já tenham completado 5 meses da sua 2ª dose ou dose única, JÁ PODE VACINAR! 💚👏🏻E no dia 25 de novembro teremos o dia “D” com vacinação contra a covid-19. Das 08h às 20h (12 HORAS DE VACINAÇÃO!) 🎉📌(Apenas no Núcleo de de Vigilância Epidemiológica)📌(Enquanto durar o estoque)#ImunizaFormosa #FormosaGoias