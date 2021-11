A Prefeitura de Formosa lançou na manhã desta quinta-feira (25), a construção da Creche do Vila Verde, na Avenida Maestro João Luiz Espírito Santo.A obra está orçada em 3,1 milhões e deve beneficiar mais de 300 crianças. A creche é do tipo 1 e atenderá o setor Vila Verde e Parque Laguna. O término da obra está previsto para 2022.Os recursos são do FNDE e Prefeitura de Formosa.A solenidade contou com a presença do prefeito Gustavo Marques, da primeira-dama Caroline Marques e do deputado federal José Nelto. Parte do valor da emenda parlamentar já está na conta.