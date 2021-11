A Prefeitura de Formosa anunciou que o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental - FICA vai acontecer no Museu Couros.Depois de 2 anos de espera, o FICA Itinerante está de volta a Formosa.O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) é promovido pela Secretaria Estadual de Cultura, que leva o evento para os municípios do Estado de Goiás e Formosa não poderia ficar de fora.O evento não é aberto ao público, mas contempla crianças e adolescentes em período escolar. A consciência ambiental é o grande pilar do festival.