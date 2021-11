O prefeito Gustavo Marques por meio do decreto n. 1684/2021 declarou ponto facultativo nos órgãos públicos administrativos internos do município de Formosa nesta segunda-feira (29) por causa do feriado religioso municipal do Dia do Evangélico, que acontece na terça-feira (30).Os órgãos administrativos externos da Prefeitura, que executam serviço essencial, funcionam normalmente sob regime de convocação.