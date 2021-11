Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de Formosa divulgou a terceira convocação do Processo Seletivo n. 001/2021. Os convocados têm 5 dias úteis para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, sito à Praça Rui Barbosa, n° 208. Das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.Foram convocados professor de atividades – PCD; professor de atividades – ampla concorrência; professor de ciências (ampla concorrência); professor de geografia (ampla concorrência); professor de história (ampla concorrência); professor de português, inglês/espanhol (ampla concorrência); professor de matemática (ampla concorrência); professor intérprete de libras (ampla concorrência); agente de serviços de higiene e alimentação – pcd (pessoa com deficiência); agente de serviços de higiene e alimentação (ampla concorrência);Confira o ato de convocação n. 003/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - PARA CONTRATAÇÃO DE

PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

ATO DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA, no desempenho de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital n.º 001/2021 e Resultado final apresentado pela Comissão, CONVOCA os candidatos listados abaixo, classificados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem no prazo de 05 (cinco dias úteis) contados da publicação deste ato, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, sito à Praça Rui Barbosa, n° 208, Centro, Formosa - GO, munidos de todos os documentos elencados no item

11 subitem 11.3 do Edital nº 001/2021: CARGO//CLASSIFICAÇÃO//NOME//INSCRIÇÃO:

PROFESSOR DE ATIVIDADES – PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

1º/ ANTÔNIO DOMINGOS MOREIRA/ 1613482/ 2º/ JOZIMEIRE TEIXEIRA BARBOSA ARAÚJO/ 1610927/ 3º/ MILKA CAMILA PEREIRA DE LIMA/ 1612138/ 4º/ MAURICIO RODRIGUES VIEIRA/ 1599204.

PROFESSOR DE ATIVIDADES (AMPLA CONCORRÊNCIA):

1º/ MICHELLE PEREIRA SOARES/ 1605010/ 2º/ LUISE SILVEIRA ARAÚJO/ 1612557/ 3º/ RAIMUNDO VAGNER LEITE DE OLIVEIRA/ 1611918/ 4º/ ANTÔNIO DOMINGOS MOREIRA/ 1613482/ 5º/ MARIA CLAUDECY MARQUES DA CUNHA/ 1614103/ 6º/ MARIA STELA VARGAS/ 1613033/ 7º/ KENIA CRISTINA DE ARAUJO VIEIRA/ 1611589/ 8º/ DIVINA PIRES DOS ANJOS/ 1601696/ 9º/ CLAUDIANA VIEIRA DE BRITO RIBEIRO/ 1613318/ 10º/CLEIA MARIA DE OLIVEIRA/ 1612170/ 11º/ LUZENILDA GOMES/ 1612520/ 12º/ ANTONIA RUFINO MARTINS/ 1611811/ 13º/ MARIA DILVA FONSECA PRADO/ 1613833/ 14º/ AUTA ALVES DA SILVA COSTA/ 1613173/ 15º/ MARINA DE CASTRO

RIBEIRO/ 1611618/ 16º/ MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS/ 1613556/

17º/ MARY LUCIA DE JESUS DIAS/ 1614151/ 18º/ SANDRA LÚCIA PEREIRA PORTILHO/ 1613451/ 19º/ MARTA WENTZ/ 1617355/ 20º/ MARIA CELMA FERNANDES DA SILVA/ 1612818/ 21º/ SELMA JOSÉ LUÍS/ 1612500/ 22º/ IVANETE BARBOSA DA SILVA/ 1610243/ 23º/ ZILENE LIMA DE ASSIS SANTOS/ 1611284/ 24º/ MARIA DE FATIMA SOARES RIBEIRO/ 1617032/ 25º/ SANDRA GONÇALVES DE BARROS/ 1613646/ 26º/ CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS LEITE/ 1611516/ 27º/ IRENICE DA CUNHA MONTEIRO/ 1613493/ 28º ROSINEI GONÇALVES BATISTA / 1613368/ 29º/ TEREZINHA APARECIDA SILVEIRA / 1613605/ 30º/ ALDETE RODRIGUES DE ARAUJO SILVA/1611191/ 31º/ JOZELIA CARVALHO RIBEIRO DA SILVA/ 1613675/ 32º/ NILDA FERREIRA DOS SANTOS/ 1599238/ 33º/ IVANILZA BARBOSA DA SILVA ROCHA/ 1610241/ 34º/ LUCIANA GOMES DE ARAÚJO/ 1599799/ 35º/ GENI DOS SANTOS NUNES/ 1613264/ 36º / MILVANIA ALVES DE AQUINO/ 1602304/ 37º/ SILVIA MAXIMO DOS SANTOS SILVA/ 1612246/ 38º/ EDNA MENDES RIBEIRO ATAÍDES/ 1613415/ 39º/ JOELMA CARDOSO ALVES/ 1601339/ 40º/ ELIANE JERONIMO BERNARDINO/ 1613230/ 41º/ ELISÂNGELA DE ABREU PASSOS/ 1611956/ 42º/ VALDIRAM GARCEZ DE MENDONÇA ANDRADE/ 1611606/ 43º/ MARCIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA/ 1612808/ 44º/ RITA DE CÁSSIA MENDES DA SILVA/ 1602144/ 45º/ GARDENE MARIA DA SILVA/ 1612065/ 46º/ IRILENE MARÇAL ALVES/ 1605202/ 47º/ EVA RIBEIRO DA SILVA /1602516/ 48º/ JANDIRA COELHO DE OLIVEIRA COSTA/ 1613269/ 49º/ KATIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA/ 1611683/ 50º/ ÁUREA DOS SANTOS GOBIRA/ 1613002/ 51º/ HELENA CARDOSO GRANDOTTO/ 1611949/ 52º/ TELMA JOVINO DA

SILVA /1601175/ 53º/ ELIZETE PAIS DA COSTA/ 1609993/ 54º/ ROSILENE RODRIGUES DE SOUSA/ 1612247/ 55º/ SUSANA JOSÉ DOS REIS/ 1599234/ 56º/ SUELI FERNANDES DE BRITO/ 1614644/ 57º/ FLÁVIA CIRLENE DA SILVA MOURA/ 1614373/ 58º/ FABIANE ALVES QUEIROZ/ 1612124.

PROFESSOR DE CIÊNCIAS (AMPLA CONCORRÊNCIA):

1º/ CRISTIANE TUMANG FRARE/ 1613462/ 2º/ PAULINO BAMBI/ 1611533.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA (AMPLA CONCORRÊNCIA):

1º/ CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE/ 1610149/ 2º/ WILMAIR LUIZ DE SOUSA/1611712/ 3º/ SEBASTIÃO MOREIRA GAUDÊNCIO DANTAS/ 1613162.

PROFESSOR DE HISTÓRIA (AMPLA CONCORRÊNCIA):

1º/ ROBSON LUIZ LIMA SANTOS/ 160950695/ 2º/ AMANDA DE OLIVEIRA ROCHA PORPHIRIO/ 1612156/ / 3º/ EVA JAQUELINE SILVA MACEDO/ 1607110.

PROFESSOR DE PORTUGUÊS, INGLÊS/ESPANHOL (AMPLA CONCORRÊNCIA): 1º/ JULIANE PRESTES MEOTTI/ 1600210/ 2º/ MARIA DA LUZ SILVA/ 1602242.

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (AMPLA CONCORRÊNCIA): 1º/ MARINA FELIX DE SOUSA SILVA/ 1599420.

PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (AMPLA CONCORRÊNCIA): 1º/ MARCIA FRANCISCA DIOGO RODRIGUES/1604799.

AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO – PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

1º/ CÉLIA LOPES DOS SANTOS PIRES/ 1599585/ 50/ APROVADO PCD// 2º/ GILVANDRA MOURA DE SOUZA/ 1604519.

AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO (AMPLA CONCORRÊNCIA)

1º/ TEREZA RODRIGUES PEREIRA BARBOSA/1612431/ 2º/ KELLY CRISTINA ALVES DE ATAIDES/1599772/ 3º/ MICHELE FERREIRA DE MATOS/1613446/ 4º/ CICERA MARIA MATIAS DOS SANTOS/1599480/ 5º/ MARLUCIA MARQUES DE SOUSA/1611808/ 6º/ LEONICE PEREIRA DA CRUZ/1613344/ 7º/ ROSÂNGELA ANDRADE DA SILVA/1604414/ 8º/ ROSILENE GOMES DE MATOS/1600323/95/ 9º/ MIRALICE ALVES DE AQUINO/1613247/ 10º/ MARIA ARLETE VALENTE PEREIRA/1612610/ 11º/ LUZANIRA BATISTA DA SILVA/1602127/ 12º/ ILMA GONCALVES DA CUNHA/1602239/ 13º/ROSINEIDE GOMES DA MOTA/1613637/ 14º/ MARINEIA FERREIRA DA COSTA/1613700/ 15º/ MEIRIVAN PIRES DE

OLIVEIRA/1601519/ 16º/ANEZIA NUNES DOS SANTOS/1613336/ 17º/ FERNANDA DA SILVA VIEIRA SANTOS/1611716/ 18º/ WANESSA TAYNA ARCANJO DE BRITO/1612934/ 19º/ APARECIDA DONIZETE BATISTA DA SILVA/1611891 /20º/ TEREZINHA DE JESUS FARIAS RODRIGUES/1604438/ 21º/ SIZELE LOPES DA LUZ/1611234/ 22º/ CLARICE APARECIDA GOMES RIBEIRO BARBOSA/1613644/ 23º/ LAUANY PEREIRA DA SILVA/1613195/ 24º/ MARIA DA PENHA DOS SANTOS/1601314/ 25º/ VERA LUCIA DE MELO SANTOS/1613231/ 26º/ DANGELA MARIA SILVA VIEIRA/1599051/ 27º/ZAINE DE LOURDES DIAS/1602058/ 28º/THAIS LIMA VIEIRA/1611029/ 29º/ MARIA DA GLORIA CELESTINO SOUTO/ 1604656/ 30º/ LEANE XAVIER DA CRUZ/ 1607160/ 31º/ JESSICA FERREIRA DOS SANTOS/ 1612714/ 32º/ IVANIA LUCIA DE OLIVEIRA/1612307/ 33º/ JUSEFA CABOCO DA SILVA MACHADO /1600713/ 34º/MARLI GOMES DE MELO/1612203/ 35º/ NEUSA TEODOLINO CALACA/1616980/ 36º/LEONILDA GOMES DE MELO/1614095/ 37º/ MARINEUZA BARROS DE OLIVEIRA /1609904/ 38º/ MARCIENE ROMUALDO DE SOUZA /1613980/ 39º/CÉLIA LOPES DOS SANTOS PIRES/1599585/ 40º/ NEUZA VIANA DOS SANTOS/1609742/ 41º/ CLÁUDIA PEREIRA LOPES/1612074/ 42º/JULIANA APARECIDA CARVALHO DA SILVA/1616481/ 43º/LENIR JOAQUIM DE ALMEIDA /1601362/ 44º/

GILVANDRA MOURA DE SOUZA/1604519/ 45º/JULIANA MARÇAL DE SOUZA

SIQUEIRA /1600559/ 46º/GILVANEI GOMES BARRETO/1612840/ 47º/ MARIA

APARECIDA RODRIGUES/1601062/ 48º/ MARLEIDE MARQUES DE SOUSA

BARBOSA/1611722/50.

Formosa - GO, em 12 de novembro de 2021.

Sizelia de Abreu

Secretária Municipal de Educação