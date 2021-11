A Prefeitura de Formosa está realizando durante todo o mês de novembro, ações em alusão ao Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata.As ações serão desenvolvidas em vários bairros, zona rural e em distritos.Dia 12/11 – 8h, Paranã, UBS 10Palestra e atendimento do Dr. João Gabriel; Avaliação odontológica; CTA teste rápido; Sorteio de brindes; Café da manhãDia 12/11 – 8h, Padre José, USF 17Roda de conversa; consultas médicas; orientações e avaliações odontológicas; lancheDia 16/11 – 9h, Distrito do JK, UBS 07Roda de conversa sobre prevenção ao câncer de próstata; Coleta de PSA; Café da Manhã; SorteiosDia 17 – 8h, Bela Vista, UBS 12Palestra; Sorteio; Exame PSA; Testes CTA; Avaliação Odontológica; Café da ManhãDia 19/11 – 19h, Jardim Oliveira, UBS 09Palestra; Teste CTA; Bingo; Música Ao Vivo; Avaliação Odontológica; Auriculoterapia; Servirá CaldosDia 23/11 – 9h, Parque Lago, USF 13Palestras educativas e atendimento médico; Café da manhã; Sorteio de brindes; Atualização do cartão de vacinas;Dia 24/11, 14h, Nova FormosaConsulta médica; solicitação de PSA; atendimento psicológico; testagem rápida de ISTs; coffee break