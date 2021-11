O município de Formosa (GO) já está vacinando pessoas de 45 anos ou mais, que se imunizaram com a segunda dose ou dose única há mais de 6 meses.O período de vacinação destas pessoas de 45 anos ou mais vai ser do dia 8 de novembro a 8 de dezembro. A vacinação acontece de forma gradativa mediante da disponibilidade de doses.A vacinação acontece na USF-01 da Formosinha ou no Drive-thru Núcleo de Vigilância Epidemiológica (próximo ao Hospital Regional de Formosa).