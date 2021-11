A Prefeitura de Formosa realizou uma nova convocação para classificados no Processo Seletivo n. 001/2021 para os cargos de advogado, assistente de equipe de referência, assistente social, cozinheiro, cuidador social, educador social, facilitador de oficina de esportes, pedagogo, psicólogo e serviços gerais.Os convocados devem comparecer no prazo de 5 dias úteis das 8h às 11h e das 13h às 17h no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura.Confira os convocados: