A Prefeitura de Formosa realizou na tarde desta sexta-feira (10), o encerramento dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.A campanha é anual e internacional. Começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e vai até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.A estratégia mobiliza indivíduos e organizações. A atuação da Rede continua durante todo o ano.A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, agradeceu “Quero agradecer a toda equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e todos os órgãos da Rede de Proteção. Encerramos 16 dias intensos de atividades pelo fim da violência contra as mulheres: Projeto Bem me quero, Campanha Dignidade Feminina, grupo reflexivo Mulheres Surpreendentes, Dia do Laço Branco, Rede de Proteção, Conselho da Mulher e Pacto Goiano pelo fim da violência contra as mulheres. Vamos seguir trabalhando! As mulheres precisam ser protagonistas de sua própria vida, donas da sua própria história!” disse.