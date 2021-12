Natal cuidando com AMOR e SOLIDERIEDADE!

Neste sábado teremos diversos atendimentos médicos, recreações para crianças e doações de brinquedos.

Data: 11 de Dezembro de 2021

Horário: 09h às 12h

Local: No Centro de reabilitação ASSMA AFFIUNE (Praça São Vicente nº155) - Centro (Em frente a Igreja São José)

