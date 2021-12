⚠️ ATENÇÃO!! ⚠️

A Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social informa:

Dia 06, 07, 09 e 10 Dezembro de 2021, ocorrerá nos Distritos a vacinação da covid-19 (D1, D2 e dose reforço) 👏🏻💉

(Confira os locais de vacinação e os serviços ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Social) 💚

Confira a agenda:

A Prefeitura de Formosa divulgou que nos dias 6, 7, 9 e 10 de dezembro ocorrerão nos distritos a vacinação contra a covid-19 e vários serviços sociais.Dia 6 será no em Virgilândia, dia 7 no Distrito de Santa Rosa, dia 9 no Distrito do JK e dia no Distrito do Bezerra. Confira locais abaixo.Além da vacinação para a população, também serão ofertados serviços sociais: Orientação sobre montagem de processo da OVG, Auxílio Brasil, BPC, Mães de Goiás, atualização do Bolsa Família, Cadastro Único, Declaração de Hipossuficiência, Carteira do Idoso, Carteira de Autista e Passe Livre.