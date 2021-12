O Espaço Gerações é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.



As inscrições para a unidade já estão abertas.

A Prefeitura de Formosa lançou na tarde desta sexta-feira (3), no Jardim Oliveira, o Espaço Gerações.A solenidade contou com a presença do prefeito Gustavo Marques e da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques. Foram apresentados para a comunidade o corpo de professores, administrativo e demais pessoas que atuarão no Espaço.O local foi pensando para realizar diversas atividades para a população. Pessoas de todas as idades participarão de oficinas, farão especialização para o mercado do trabalho e promoção de diversos temas como a consciência negra. A iniciativa privada também foi convidada para promover atividades para a comunidade.