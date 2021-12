A Secretaria de Estado de Saúde divulgou que as contratações para a Policlínica Estadual de Formosa está com processo seletivo aberto.A contratação acontece em janeiro de 2022. A oferta é de 34 vagas para áreas de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,1 mil até R$ 5 mil.As inscrições se iniciaram no sábado (25) e vai até as 10h de quinta-feira (30). Os interessados podem se inscrever no site da unidade: https://policlinicaformosa.org.br/ , na aba processo seletivo, ou acessar o link: https://policlinicaformosa.org.br/processoseletivo/ . A contratação será conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).As vagas são para os cargos de almoxarife, analista administrativo Júnior (Sipef), assistente administrativo júnior, assistente social, assistente de diretoria, assistente de ouvidoria, assistente de recursos humanos, auxiliar de atendimento, coordenador(a) de enfermagem, enfermeiro(a), enfermeiro(a) CCIH, farmacêutico(a), fisioterapeuta, fonoaudiólogo(a), maqueiro(a), nutricionista, psicólogo(a), técnico de segurança do trabalho, recepcionista, supervisor de atendimento, técnico(a) de enfermagem, técnico(a) em imobilização.Com informações da Secretaria de Estado de Saúde