A Prefeitura de Formosa lançou neste sábado (25), a campanha “Reconstruindo nossa Cidade”. Com a apresentação do prefeito Gustavo Marques e da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, apresentaram o que foi feito em 2021 e os projetos que serão realizados em 2022.Gustavo inicia a apresentação demonstrando a atuação firme para levar aos formosenses melhor qualidade de vida.Mostrou as inaugurações e iniciativas: CAPS AD III, drenagem e restauração de galerias pluviais e transporte para todos.E para 2022 outras ações já estão planejadas: Restaurante Comunitário, Canalização do Josefa Gomes e Castra-móvel, entrega do Centro de Iniciação Esportiva, Centro de Reabilitação e da Casa de Apoio em Goiânia.Fica aqui nosso muito obrigado pela cooperação de todos. Desejo a toda população formosense um feliz natal e que o menino Jesus renasca no coração de cada família”, disse Gustavo.Confira o vídeo: