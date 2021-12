A tradicional festa de fim de ano Bye Bye – Black & White Edition vai acontecer no Espaço Royale no dia 25 de dezembro.A atração principal é a DJ Larissa Lahw que tem se apresentado por todo Brasil e em 2015 iniciou carreira internacional com apresentações em Las Vegas e países da América do Sul. Larissa é a DJ oficial do Villa Mix Festival, apresentando no maior palco do mundo.A festa também conta com apresentações de Hortz, Flávio Negrão, Phagon, Kamonk, Mawkin e Avantz.Os pontos de vendas são Hera CF, Adega, Conexão Together, Água de Cheiro e Techboss.A festa produzida por Dayse Lacerda tem o apoio de Monster Energy, Schweppes e Som & Luz.