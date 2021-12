A Prefeitura de Formosa lançou nesta segunda-feira (20), o Natal Luz 2021 – Os dias mais mágicos do ano. A decoração natalina foi montada na Praça Rui Barbosa.O lançamento da decoração de natal aconteceu às 19h, com a presença do prefeito Gustavo Marques, autoridades locais e comunidade. No palco montado no centro da Praça se apresentaram o Balé do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Cantata da Igreja Batista e atrações sertanejas. Em seu pronunciamento, o prefeito Gustavo Marques agradeceu a presença da população e prometeu levar a decoração para mais pontos do município.O Papai Noel chegou na Praça no caminhão do Corpo de Bombeiros. Ele ficou na Casa montada ao lado do palco posando para fotos da comunidade.A decoração de LED, presépio e decorações natalinas vão ficar na Praça durante todo o mês. Atrações também irão se apresentar no palco.Do dia 20 a 23 das 18h às 21h se apresentam Cantatas de Natal, espetáculo de Ballet do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e atrações culturais. A Feira de Artesanato acontece do dia 20 ao dia 23 das 14h às 22h.