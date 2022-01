Serviço



A ansiedade ACABOU!

A partir de segunda-feira (24/01/2022) inicia a nossa vacinação INFANTIL!

Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente.

Crianças de 11 anos (reduzindo gradativamente a faixa etária).

São duas doses com intervalo de 8 semanas entre elas.

Local: USF 03 - Califórnia

(Endereço: Rua Dominicano, Qd. 22, Nº 32, Jd. Califórnia)







