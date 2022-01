A estrutura foi montada no Parque de Exposições (pecuária). O evento é promovido pelo Circuito Cine Drive-in nas Cidades com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Durante a semana foram várias sessões com diversos títulos.

O prefeito elogiou a produção "Fico muito feliz por toda a nossa população abraçar este projeto. Por isso vou continuar sempre trabalhando, para trazer ainda mais lazer e diversão para todos", disse.

O prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama Caroline Marques participaram do encerramento do 'Cine Drive In' em Formosa.