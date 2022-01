ETAPAS DATAS Realização do atendimento aos candidatos (inscrição/matrícula) 17 a 31/1/22 Divulgação do Resultado Final 3/2/22 Divulgação do Comunicado de provável Prorrogação da Chamada Presencial até 4/2/22

Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Edificações e em Manutenção e Suporte em Informática, na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), do Câmpus Formosa do Instituto Federal de Goiás (IFG). O Edital nº2/2022 da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) oferta 27 vagas para Edificações e 29 vagas para Informática.Pessoas maiores de 18 anos, que já concluíram o Ensino Fundamental ou que estejam concluindo e possam apresentar o certificado de conclusão até a data da matrícula, podem se inscrever na seleção para os cursos técnicos de ensino médio.Para fazer a inscrição, os interessados devem ir ao Câmpus Formosa do IFG, das 9h às 13 horas, portando a documentação exigida no edital e devem participar da entrevista. Esta será de caráter informativo, para receber informações sobre o curso de interesse e para conferência dos documentos.No ato da matrícula, o candidato deve apresentar o original e a cópia dos seguintes documentos: comprovante de conclusão do Ensino Fundamental; Certidão de Nascimento ou Casamento; RG; CPF; comprovante de endereço com CEP; uma foto 3X4; Certificado de Reservista ou equivalente; Certidão de Quitação Eleitoral expedida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); comprovante de vacinação, com, no mínimo, duas doses ou vacina de dose única.Os cursos técnicos de ensino médio EJA são realizados no período noturno e têm duração de quatro anos. De modo geral, o profissional técnico em Edificações irá planejar e elaborar orçamento de obras; prestar assistência técnica no estudo, projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar serviços de manutenção de equipamentos e de instalações; orientar na assistência técnica para compra, venda e uso de produtos e equipamentos especializados.O profissional de Manutenção e Suporte em Informática fará manutenção de equipamentos de informática; a identificação de arquiteturas de rede e análise de meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação; a avaliação da necessidade de substituição ou atualização da tecnologia dos componentes de redes; a instalação e configuração de programas básicos, utilitários e aplicativos; e a realização de procedimentos de backup e recuperação de dados.Cronograma





Durante a situação pandêmica, as aulas serão ministradas no Sistema de Ensino Remoto Emergencial, respeitando as orientações contidas na Resolução nº119/2021 , do Conselho Superior (Consup) do IFG, e o Plano de Ação Local para o Retorno Seguro e Gradual das Atividades Presenciais Acadêmicas e Administrativas no Câmpus Formosa. Acesse aqui o Edital nº2/2022.Acesse todas as informações na página do processo seletivo para Vagas Remanescentes do Técnico Integrado EJA.Coordenação de Comunicação Social/Câmpus Formosa