Uma grande oportunidade para os estudantes que vão iniciar o Ensino Médio em 2022: o Câmpus Formosa do Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu edital na última semana para o preenchimento de 13 vagas disponíveis para o curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Saneamento. A seleção será feita apenas pelo Sistema Universal, a partir de amanhã.Antes da matrícula, os candidatos participarão de uma entrevista na Coordenação de Registros Acadêmicos e Escolares (Corae) do Câmpus Formosa, para receber informações sobre o curso de Saneamento e para conferência da documentação exigida. É importante ressaltar que os interessados devem comparecer com o responsável, utilizando máscaras protetoras em todos os ambientes internos do Câmpus Formosa e mantendo o distanciamento social de, no mínimo, 2 metros.As vagas remanescentes do Câmpus Formosa serão preenchidas pelos interessados que levarem ao Câmpus, das 9h às 13 horas, de terça a sexta-feira, a documentação solicitada no Edital nº 3/2022 , publicado no site do IFG, na seção “ Estude no IFG ", em “Seleções em Andamento” do Técnico Integrado . Os candidatos devem estar munidos de original e cópia dos documentos: Histórico Escolar que comprove a conclusão integral do Ensino Fundamental; e Declaração de Ciência (Anexo I do Edital), acompanhado da Carteira de Identidade do responsável.Além disso, os estudantes devem apresentar original e cópia da Certidão de Nascimento; RG; CPF; comprovante de endereço com CEP; Certificado de Reservista ou Equivalente, para maiores de 18 anos; Certidão de Quitação Eleitoral, para maiores de 18 anos; Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19, com duas doses ou vacina de dose única; e uma foto 3x4 recente.Quem estuda Saneamento estará no câmpus durante as manhãs e tardes, no ensino presencial. Dentre as disciplinas do núcleo específico para a sua formação técnica, estão Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho; Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Topografia; Instalações Prediais; Sistema de Drenagem Urbana; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água.O técnico em Saneamento atua profissionalmente realizando vistorias, avaliações e laudos técnicos; na padronização, mensuração e controle de qualidade; na execução e fiscalização de obra e serviço técnico, em instituições públicas, privadas e do terceiro setor. O salário do técnico em Saneamento varia de acordo com as suas funções, mas pode chegar a mais de R$ 4 mil.Como aluno regular, é possível receber auxílios financeiros estudantis de diversas modalidades: Alimentação, Transporte, Covid-19, Permanência, Alunos Conectados, entre outros. Os estudantes podem receber chip de internet móvel para realizar atividades online e, até mesmo, fazer empréstimos de computadores e notebooks. Durante a pandemia, o IFG está adotando o Ensino Remoto Emergencial (ERE), e as atividades presenciais e a distância dependem de boletins semanais apurados pelo Comitê Local de Acompanhamento da Covid-19, que analisa indicadores de biossegurança para o enquadramento do Câmpus em fases e para a elaboração dos informes. As fases (vermelha, laranja, amarela e verde) definem quais atividades presenciais podem ser desenvolvidas. As aulas do ano letivo de 2022 terão início em 28 de março.