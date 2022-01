O documento é amparado pelo Decreto 2.499, de 11 de março de 2019 e pelo Edital - SME n.º 001/2019, de 15 de março de 2019.

A relação é composta por Posição [na lista] Nome da criança, Nome da Mãe, Pontos, Filhos e Vulnerabilidade.

A lista foi gerada pelo novo sistema informatizado da Secretaria Municipal de Educação.

Orientação: Todas as crianças que estivem com a marcação (★) e com o nome em negrito (nome), os responsáveis deverão encaminhar-se a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para pegar o Encaminhamento para Matrícula, levar o Comprovante do Cadastro para retirar o Encaminhamento.