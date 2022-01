A Prefeitura de Formosa está disponibilizando canais para sanar dúvidas das pessoas interessadas no aluguel social do Governo de Goiás “Pra Ter Onde Morar”.A Secretaria de Obras, o CRAS 1 e o CRAS 2 estarão tirando as dúvidas de pessoas que quiserem se inscreverem no aluguel social. O link de inscrição está no final da página junto com os telefones dos órgãos da Prefeitura.Serviço:PREPARA A CHAVE!As inscrições para o programa PRA TER ONDE MORAR já estão disponíveis - Aluguel Social no valor de R$ 350 reais.Site para INSCRIÇÕES: ( www.agehab.go.gov.br #FormosaGoias #PraTerOndeMorar