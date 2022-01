O município de Formosa será um dos contemplados para o aluguel social do Governo de Goiás.O “Pra Ter Onde Morar” do Governo de Goiás vai abranger dois municípios da região metropolitana de Goiânia e dois municípios do Entorno do Distrito Federal.Em Formosa serão 750 famílias beneficiadas. Inicialmente o programa vai oferecer um auxílio de R$ 350 reais.As inscrições podem ser feitas pelo site www.agehab.go.gov.br. Nele, os interessados devem anexar a documentação exigida para comprovar que se encaixam nos requisitos do programa. As solicitações serão analisadas por ordem cronológica de entrada no sistema da Agehab. Um dos principais documentos é o Cadastro Único (CadÚnico) do município onde vivem, que deve ser tirado ou renovado em um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo de casa. Os selecionados receberão o benefício mensal por 18 meses, prorrogáveis por mais 18 meses caso haja avaliação social por parte da equipe técnica da Agehab de necessidade de estender o prazo.ServiçoQuem pode participar?- Pessoas e famílias com vulnerabilidade socioeconômica;- Estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG);- Beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).Critérios gerais- Inscrição no CadÚnico no município do aluguel- Ser maior de 18 anos ou emancipado- Domicílio em município do aluguel de no mínimo 3 anosRequisitos específicos (Necessário atender ao menos um. Obrigatória comprovação com documento)- Situação de moradia improvisada- Ter perdido o financiamento imobiliário em virtude do não pagamento das parcelas- Utilizar valor igual ou superior a 50% da renda ao custeio de aluguel ou estar com 75% da renda comprometida com endividamento- Portador de deficiência ou tenha no núcleo familiar pessoa com deficiência – PCD- Vítima de violência doméstica e familiar ou assistida por medida protetiva- Família monoparental (somente pai ou mãe)- Idoso- Estudante universitário da UEG ou beneficiário do ProBem (frequência mínima de 75%)- Ter renda familiar comprometida com dívidas formais, comprovado por pesquisa o SPC/SERASA- Ser destinatário que tenha pleiteado a doação de imóvel de programa habitacional no Estado de Goiás com pedido pendente de apreciação- Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás