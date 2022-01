As últimas etapas classificatórias dos Jogos Abertos de Goiás vão acontecer nesta sexta-feira (14) e domingo (16), nos municípios de Alvorada do Norte e Formosa. Ao todo, equipes de 18 municípios goianos vão ser representadas nesta fase, em disputas no futsal, vôlei, basquete e handebol, buscando vaga para a fase regional, em que os dois melhores times de cada modalidade vão competir na etapa de Posse, entre os dias 11 e 13 de fevereiro.Em Formosa, na Região do Entorno do Distrito Federal, equipes de seis municípios terão times em quadra (Água Fria, Alto Paraíso, Colinas do Sul, Formosa, Mimoso de Goiás e Planaltina de Goiás). Os ginásios Tio Luiz e Evani Juarez de Paiva serão utilizados para as disputas de futsal (masculino e feminino), basquete masculino e vôlei feminino.Já em Alvorada do Norte, no Nordeste Goiano, 12 municípios terão equipes representantes, com futsal e vôlei (masculino e feminino), basquete masculino e handebol feminino. O ginásio Claudemir Alexandrino será utilizado na disputa de futsal, enquanto o ginásio da escola Odília Justa da Silva recebe as competições de vôlei, basquete e handebol.Realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, os Jogos Abertos oferecem toda a estrutura para as delegações que participam da competição, com alojamento e refeitório para todos os integrantes, além de atendimento de fisioterapia e recuperação.Após o fim destas etapas, serão conhecidos todos os classificados para a fase regional, que será disputada a partir de 28 de janeiro de 2022. Os campeões regionais garantem presença na fase estadual (final) dos Jogos Abertos de Goiás, prevista para Goiânia, entre os dias 9 e 13 de março, com disputas nas modalidade coletivas, individuais e do paradesporto.Futsal masculino: Água Fria, Alto Paraíso, Colinas do Sul, Formosa, Mimoso de Goiás e Planaltina de GoiásFutsal feminino: Alto Paraíso, Colinas do Sul, Formosa, Mimoso de Goiás e Planaltina de GoiásVôlei feminino: Formosa, Mimoso de Goiás e PlanaltinaBasquete masculino: Alto Paraíso, Formosa e Planaltina de GoiásTotal: 6 municípiosEtapa de Alvorada do NorteFutsal masculino: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Posse, Simolândia e Sítio D´abadiaFutsal feminino: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí e PosseVôlei masculino: Campos Belos, Posse e Sítio D´abadiaVôlei feminino: Alvorada do Norte, Campos Belos e PosseBasquete masculino: Alvorada do Norte, Iaciara, Nova Roma, Posse e SimolândiaHandebol masculino: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Mambaí e PosseTotal: 12 municípios