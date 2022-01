A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, visitou o Distrito do JK com sua equipe para verificar de perto a situação dos alagamentos e auxiliar a população.A equipe da Prefeitura de Formosa foi escutar as reinvindicações da população e "não poupou maquinários para sanar o problema de obstrução da manilha de escoamento", disse Caroline.A secretária disse que os prejuízos para as famílias foram enormes. As casas foram alagadas com até 1 metro de altura. A secretaria de Desenvolvimento Social por meio da rede de parceiros conseguiu a doações de colchões e cestas básicas para as famílias afetadas.