A 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil juntamente com a Prefeitura de Formosa e parceiros, realizaram a 1ª Corrida da Polícia Civil de Formosa-GO. Os participantes saíram da Praça Rui BarbosaSegundo o delegado regional José Antônio Sena o intuito da corrida é incentivar o esporte e fazer a integração das forças de segurança pública que atuam no município.Participaram da solenidade o delegado regional, José Antônio Sena; o prefeito de Formosa, Gustavo Marques; a primeira-dama Caroline; o General do exército, Gurgel; o major dos Bombeiros Alexandre; o comandante do batalhão da PMGO, Major Jader; o comandante da Guarda Municipal GM Fontes; a juíza diretora do Fórum, Cristiana Nasser e outras autoridades estiveram presentes.Os melhores classificados ganharam kits, troféus e prêmios. Os participantes ganharam medalhas ao passar pela linha de chegada. O percurso foi de 5 quilômetros e passou por pontos turísticos da cidade.A corrida arrecadou 3 toneladas de alimentos que serão doados para população de Formosa pelas forças de segurança pública.