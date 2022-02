Leia o decreto:

A Prefeitura de Formosa decretou ponto facultativo para os órgãos públicos administrativos internos do município durante os dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2022.No dia 2 de março até às 12h é comemorado a liturgia de quarta-feira de cinzas. Os órgãos públicos municipais retornarão as suas atividades a partir das 13h do dia 2 de março.O decreto foi assinado pelo prefeito Gustavo Marques.