A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou o curso artesanal de processamento de mandioca com as famílias assistidas do programa PAIFA e dos Serviços de Convivência em parceria com o SENAR. O espaço realizado foi cedido pelo Colégio dos Sagrados Corações, o Coleginho.Além dessa ação, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou aulas de Ballet e Inicialização musical com flauta no Espaço Gerações. O local é um espaço onde toda a população pode participar em todos os programas, com atividades socioassistenciais, socioculturais, recreativas, esportivas, formação e qualificação profissional. O programa também oferece outra atividades como: Zumba, Artesanato, Violão e Judô.Mais informações:CRAS I (61) 3981-1107 ou (61) 98201-1912CRAS II (61) 3631-2881 ou (61) 98201-5137Obs: Os cursos estão disponíveis de acordo com a quantidade de vagas.