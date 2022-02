O programa leva para os bairros os serviços mais ofertados pela Prefeitura de Formosa. No local estão sendo aplicadas vacinas contra a covid-19 e influenza; Inscrições para benefícios da OVG; Orientação médica, odontológica e nutricional; Atendimento psicológico; Atendimento do Sebrae; Distribuição de pipoca, algodão doce e muito mais.





O prefeito Gustavo Marques; a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques; a presidenta da Câmara de Formosa e demais autoridades participaram do evento social.

A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social levou para os moradores do Distrito do Bezerra diversos serviços com a quarta edição do Social no seu Bairro.