A Prefeitura de Formosa está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio remunerado.São diversas áreas e os pré-requisitos são:1. Ter 16 anos ou mais e2. Estar cursando ensino médio, graduação ou pós-graduação.No comunicado a Prefeitura revela “Esta é a sua chance de ingressar no mercado de trabalho, adquirir conhecimentos de mercado e ainda ter a experiência de trabalhar junto à equipe da Prefeitura de Formosa para reconstruir nossa cidade”, diz.Para participar do processo seletivo é necessário seguir o passo a passo abaixo:1. ACESSE www.sitedoestagio.com.br/go E FAÇA SEU CADASTRO. Ele é imprescindível para garantir sua participação.2. Após o cadastro IMPRIMA A FICHA DE INSCRIÇÃO que está abaixo e compareça na Secretaria de Educação com a ficha juntamente com A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (CÓPIA):CPF,Carteira de Identidade (não aceita CNH),Comprovante de Vacina COVID-19,Cartão de Conta da Caixa Econômica Federal ou ITAÚ (Corrente ou Poupança (001, 013 ou 023) no nome do candidato,Comprovante de Residência com CEP (atualizada),Declaração da Faculdade/Unidade Escolar (ORIGINAL E ATUALIZADA)OBS: anexar as cópias em uma única folha (FRENTE). Não serão aceitas cópias ilegíveis, de “cabeça para baixo” ou faltando documentos.FICHA DE INSCRIÇÃO (baixe, imprima e preencha):