A Prefeitura de Formosa divulgou que acontecerá na quinta-feira (17) o Social no seu Bairro – Edição Parque Lago.Diversos serviços serão oferecidos aos moradores:Cadastro para benefícios da OVG e Bolsa Família; Inscrições para oficinas e cursos do Social; Exames, consultas médicas, orientação odontológica e nutricional; Vacinação contra covid-19 e infantil com atualização da caderneta de vacinas; Atendimento psicológico; Financiamento do Goiás Fomento de até R$ 12.500,00 para pequenos comerciantes; Orientação do SEBRAE; Atendimento do PROCON; Mutirão de limpeza; Feira de artesanato; Apresentações culturais e outras atividades.SOCIAL NO SEU BAIRRO!No dia 17 de fevereiro (quinta-feira) das 13h às 19h na Rua 11, no Canteiro Central entre os bairros Parque Lago e São Bendito, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social realizará mais uma edição do Social no seu BAIRRO!Aproveite os serviços essenciais gratuitos!