A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social levou para os moradores do bairro Vila Carolina diversos serviços na 7ª edição do Social no seu Bairro.O programa leva para os bairros os serviços mais ofertados pela Prefeitura de Formosa. No local estão sendo aplicadas vacinas contra a covid-19 e influenza; Inscrições para benefícios da OVG; Orientação médica, Odontológica e Nutricional; Atendimento Psicológico; Atendimento do Sebrae; Junta Militar; Assessoria Jurídica; Ouvidoria; Feira de Artesanato; Distribuição de pipoca, algodão doce e muito mais.A secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, disse a importância do projeto “Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Hoje realizamos a 7ª edição do Social no seu Bairro. Nosso trabalho é feito com Mãos e Coração. Mãos que demonstram nosso trabalho, nosso serviço. E o coração de uma equipe que está pronta para acolher a população. Nós trabalhamos por você, cidadão formosense”, destacou.