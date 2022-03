A cidade de Formosa está recebendo o Encontro Regional Cidade Empreendedora da região Nordeste de Goiás e Entorno.Nesse encontro são realizadas várias palestras. Dentre os temas, o papel do Sebrae no desenvolvimento de Goiás; Gestão Pública e Municípios: como fomentar territórios empreendedores; Potencialidades Comuns aos municípios, entre outros.A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, representou o município “Quero agradecer a toda equipe do Sebrae. O Sebrae tem sido a força do empreendedor brasileiro e por isso estamos aqui hoje. Todos unidos pelo desenvolvimento dos nossos municípios”, disse.