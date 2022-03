A secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques ressaltou a importância “A sociedade já conquistou muito, mas ainda temos muitas mulheres precisando de atenção e ajuda. Esta caminhada é para conscientizar a população desse mal que afeta não só as mulheres, mas toda a família e sociedade”, disse. A Caminhada de Conscientização e Mobilização na luta pelo fim da violência contra a Mulher partiu da Praça Rui Barbosa e foi até o deck da Mata da Bica.A secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques ressaltou a importância “A sociedade já conquistou muito, mas ainda temos muitas mulheres precisando de atenção e ajuda. Esta caminhada é para conscientizar a população desse mal que afeta não só as mulheres, mas toda a família e sociedade”, disse. Confira todas as fotos, clique

As ruas do centro de Formosa receberam as mulheres pedindo paz. A ação foi da Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.