O governador Ronaldo Caiado e o prefeito Gustavo Marques inauguraram na manhã desta terça-feira (8), a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa. O investimento total na obra foi de R$ 10,1 milhões, com execução pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Já o valor para custeio da unidade será de R$ 25,9 milhões ao ano. A estrutura vai atender 31 municípios da região.A unidade de saúde conta com 26 consultórios destinados à assistência médica de diversas especialidades e ao atendimento por equipe multiprofissional, um laboratório e 16 salas para execução de exames de imagem. A policlínica também recebeu uma unidade móvel, a Carreta da Prevenção ao Câncer, voltada para ações de rastreamento e prevenção a câncer de mama e colo uterino nos municípios que compõem a região de abrangência.Participaram da solenidade o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o prefeito de Formosa, Gustavo Marques; a secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques; o deputado estadual Tião Caroço; os deputados federais, José Nelto e Delegado Waldir; os prefeitos de Planaltina, delegado Cristiomário; São João D’aliança, Débora e de Cabeceiras, Tuta participaram da solenidade.

Confira todas as fotos, clique