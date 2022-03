Foram lançados hoje pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) as obras de construção de casas a custo zero para os beneficiários de nove municípios das regiões Nordeste e do Entorno do Distrito Federal, como parte do programa Pra ter Onde Morar - Construção, Agehab. Serão contempladas as cidades de Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Formosa, Guarani de Goiás, Mimoso de Goiás e São João D´Aliança.O investimento previsto supera os R$ 46 milhões para construção de 369 moradias, com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege). A prefeitura de cada município contribui com o terreno regularizado.Durante o evento, 750 famílias de Formosa receberam cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, que destina R$ 350 mensais a pessoas em situação de vulnerabilidade social como auxílio para locação de imóveis. Também haverá assinatura de ordens de serviço para obras em quatro unidades da Secretaria de Estado da Educação.