A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, foi agraciada com a Comenda Berenice Teixeira Artiaga, mais alta condecoração da Assembleia Legislativa de Goiás às mulheres. Ela é para mulheres que foram destaque em Goiás pelos serviços relevantes prestados a população.A condecoração foi indicada pelo deputado estadual Tião Caroço. Na solenidade autoridades de Formosa participaram da homenagem.Em seu pronunciamento, Caroline agradeceu “Me sinto lisonjeada em representar a força da mulher formosense. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. O reconhecimento é o combustível que nos impulsiona para frente! Sou a grata a Deus pelas pessoas que ele tem colocado ao meu lado, sem elas com certeza não teria chegado até aqui. Quero agradecer a toda equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social pelo apoio nas nossas lutas diárias, cada um tem um lugar especial no meu coração. Agradeço também todo carinho da equipe do Deputado Tião Caroço e do amigo vereador, Marcos Araújo que estiveram comigo neste dia tão especial”, disse.