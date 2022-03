A Prefeitura de Formosa divulgou que os adolescentes de 12 anos que tomaram a segunda dose contra a covid-19 há 4 meses, poderão tomar a dose de reforço.





Em Formosa (GO) a imunização acontece no drive-thru da Vigilância Epidemiológica (próximo ao Hospital Regional) e na USF-01 do bairro Formosinha.





Confira o comunicado:





ATENÇÃO!

Pessoas de 12 anos acima que tenham completado 4 meses após a sua segunda dose podem tomar a dose REFORÇO!

Segunda a sexta-feira

Das 08h ás 16:30h