A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, lançou na tarde desta sexta-feira (18), o Espaço Gerações no Vila Verde.O espaço foi desenvolvido para o crescimento cultural, artístico, profissional, pessoal, além de um lugar para fortalecer os vínculos familiares.A solenidade contou com os moradores que ficaram conhecendo a agenda do local.