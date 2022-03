A Prefeitura de Formosa realizou a solenidade de entrega da reforma da Escola Municipal Domingos de Jesus na manhã deste sábado (19), no setor Jardim Bela Vista.A escola recebeu pintura, troca das portas, revitalização do telhado da quadra e quadro branco nas salas, calçadas e meio fio.O prefeito Gustavo Marques participou do evento e reforçou o compromisso “Quero deixar o meu abraço carinhoso a cada aluno, cada pai, cada cidadão. Vocês podem ter certeza que o prefeito de vocês não fica só sentado na cadeira, ele olha por vocês. Eu vou continuar trabalhando por vocês e para vocês”, disse.Na ocasião foram assinadas as Ordem de Serviço para:· Pavimentação Asfáltica em TSD na Avenida B, setor Jardim Bela Vista· Pavimentação Asfáltica em TSD na Avenida C, setor Jardim Bela Vista· Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 09, setor Jardim Bela Vista· Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 11, setor Jardim Bela Vista· Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 12, setor Jardim Bela Vista· Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 17, setor Jardim Bela Vista