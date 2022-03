Na ocasião foram assinadas as Ordem de Serviço para:

Pavimentação Asfáltica em TSD na Avenida B, setor Jardim Bela Vista

Pavimentação Asfáltica em TSD na Avenida C, setor Jardim Bela Vista

Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 09, setor Jardim Bela Vista

Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 11, setor Jardim Bela Vista

Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 12, setor Jardim Bela Vista

Pavimentação Asfáltica em TSD na Rua 17, setor Jardim Bela Vista









A população do setor Jardim Bela Vista recebeu a 8ª edição do Social no seu Bairro, neste sábado (19). O evento leva os serviços essenciais da Prefeitura de Formosa para os bairros.São oferecidos cadastro para benefícios da OVG e Auxilio Brasil; Inscrições para cursos do Espaço Gerações em parceria com SENAR: panificação rural, produção de doces artesanais, cultivo e processamento de pimentas, aplicação de tecidos, defumados e artesanato; Exames, consultas médicas, orientação odontológica e nutricional, atendimento psicológico; Vacinação: COVID adulto e infantil; Teste de visão computadorizado; Financiamento do Goiás Fomento; Orientação do SEBRAE; Atendimento do PROCON; Assessoria jurídica gratuita; Vacinação antirrábica: cães e gatos; Emissão de RG (1ª e 2ª via); Feira de artesanato, entre outras atividades.Os serviços são oferecidos das 9h às 15h.