A Prefeitura de Formosa anunciou que está iniciando a a construção da Casa da Farinha, localizada no Assentamento PA Virgilândia. “Essa é uma obra muito desejada que agora se tornou uma realidade”, disse o prefeito Gustavo Marques.A iniciativa é realizada com recursos municipais seguindo todas as normas ambientais. De forma adequada haverá a produção de farinha.