A iniciativa da Prefeitura leva serviços municipais para áreas afastadas da cidade para facilitar a promoção de serviços.





A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Caroline Marques, explicou "É uma ação comunitária que oferece uma série de serviços públicos de forma itinerante para a população formosense e que aproxima as pessoas dos serviços que são essenciais. E nesta edição, tivemos uma grande novidade. A programação campo saúde", disse.





O Campo Saúde é parceria com o Senar Goiás que foi representado pelo seu presidente, o Deputado Federal José Mário Schreiner.

O Distrito de Santa Rosa, em Formosa (GO), recebeu da Prefeitura de Formosa a 9ª edição do "Social no seu Bairro - Edição Santa Rosa".