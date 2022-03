A Prefeitura de Formosa está realizando a manutenção das estradas rurais do município.As equipes da Secretaria de Transporte estão trabalhando na melhoria das estradas rurais com cascalhamento e patrolamento para melhorar o escoamento da produção e na qualidade de trânsito.Essa semana as estradas próximas a cachoeira do Indaiá receberam as equipes.