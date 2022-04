Nesta segunda-feira (11), aconteceu no Ginásio Tio Luiz, a entrega de cartões do programa Ter onde Morar (Aluguel Social) para famílias beneficiadas. Ao todo 437 famílias formosenses serão beneficiadas nessa 2ª etapa.O programa visa sanar situações de emergência por parte da população que está sem condição imediata de arcar com o aluguel de moradia, permitindo também uma melhora no desenvolvimento econômico da cidade pela circulação de mais dinheiro.