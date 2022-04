O asfalto novo chegou no Bairro Rosa Maria!A espera de muito anos chegou ao fim. Nas últimas semanas a Prefeitura de Formosa iniciou as obras do novo asfalto do bairro Rosa Maria. “Essa é a realização de um sonho que todos os moradores deste bairro esperaram durante anos”, diz a Prefeitura.As moradoras Viviane e Gilmara deram os seus depoimentos: “Em pouco tempo de pavimentação, já mudou o movimento do meu comércio” pontuou. A outra moradora disse “Hoje a gente tem mais acessibilidade, os carros já conseguem passar na rua da gente!”, revela.Para a Prefeitura de Formosa “São depoimentos como estes que queremos escutar daqui pra frente. Estamos reconstruindo nossa cidade!”, destaca.