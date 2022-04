A Prefeitura de Formosa por meio de Secretaria de Desenvolvimento Social tem visitado as Unidades Básica de Saúde para mobilização dos usuários quanto à saúde.As ações contemplam o monitoramento do estado nutricional e atualização do calendário de vacinação de crianças menores de sete anos e a realização do exame pré-natal em gestantes.Cumprir condicionalidades garante a continuidade no recebimento dos benefícios do Auxílio Brasil.Em caso de dúvidas deve entrar em contato através do telefone 61 3631-5199 no Cadastro Único.