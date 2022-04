Exatamente 2 anos depois da 1ª edição, o 2º Festival Cultural e Gastronômico está voltando com força total e cheinho de novidades.





São atrações culturais, artistas locais, artesanato, além da melhor gastronomia da região inteira.





INFORMAÇÕES:





- Evento com entrada gratuita

- Wifi grátis liberado

- Uso de máscaras faciais é facultativo, porém, recomendado em lugares com aglomeração





PROGRAMAÇÃO



22/04:

- Banda Municipal - 18:30 as 19:00



- Tâmara - 20:00 as 22:00



- Yahto - 22:00 as 00:00



23/04:

- Pedro Henrique - 19:00 as 22:00



- Bia Fonseca - 22:00 as 00:00



24/04:

- Banda Sambakaso - 18:00 as 21:00



Confira como foi a abertura do evento:

A Praça da Prefeitura virou palco para o 2º Festival Cultural Gastronômico de Formosa. Uma ampla estrutura foi montada para receber a população. O festival segue até domingo (24) com comidas, artesanato, arte e cultura.A abertura aconteceu nesta quinta-feira (21) com a Banda Sevilla e a Banda Zina.