A Prefeitura de Formosa iniciou a campanha “Doe seu Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos direitos das Crianças e dos Adolescentes”.Direcionar parte do Imposto de Renda para ajudar as crianças e adolescentes não custa nada e pode transformar a realidade das crianças e adolescentes de Formosa.Todo contribuinte que tem Imposto de Renda a pagar ou restituir pode doar parte desse valor para ajudar no desenvolvimento de projetos sociais destinados às crianças e adolescentes de Formosa. Pessoas Físicas podem destinar até 3% do Imposto de Renda devido e Pessoa Jurídica até 1%.Esse valor pago será abatido do imposto devido. Em caso de devolução, o valor pago será somado a sua restituição.Como fazer a doaçãoAutorize após preencher sua declaração completa, mas atenção, a declaração simples não permite doação.1. Clique em “resumo da operação”;2. Clique em “Doação diretamente na declaração/ECA”;3. Indique o FMDCA – Formosa/GO;4. Preencha o quanto deseja doar (no máximo 3%)5. O programa calcula automaticamente o valor;6. Imprima o DARF e pague até o dia 31 de maio.Você também pode fazer a doação diretamente na conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Formosa/GO.Banco: Caixa Econômica Federal, agência: 0791, conta: 300-0, CNPJ: 23.721.029/0001-68Para mais informações: 61 3981-1082 ou fmdca.formosa@gmail.com